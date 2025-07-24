В саратовских лагерях проведут повторные проверки питания после отравлений

Создадут специальная комиссия для курирования этого процесса, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин

САРАТОВ, 24 июля. /ТАСС/. Повторные проверки организации питания пройдут в детских лагерях в Саратовской области после случаев массового отравления. Также будет создана комиссия для курирования этого процесса, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

"Принято решение организовать дополнительные проверки организации питания в учреждениях и создать специальную комиссию, которая будет курировать процесс. Профильному зампреду Сергею Егорову и министру образования Александру Пажитневу уже даны соответствующие поручения. Этот вопрос находится в зоне их персональной ответственности", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам Бусаргина, с начала летней оздоровительной кампании в регионе зарегистрировали уже несколько случаев массового отравления отдыхающих в детских лагерях. Он подчеркнул, что каждый случай должен быть детально разобран, необходимо установить причины и ответственных.

"Вопрос крайне серьезный. Родители, отправляя ребенка на отдых, рассчитывают, что он будет в безопасности и проведет время с максимальной пользой для здоровья, а не наоборот. И задача всех профильных ведомств гарантировать это", - добавил губернатор.

Три случая отравления в детских лагерях зафиксировали этим летом в Саратовской области. В середине июня острую кишечную инфекцию выявили у отдыхающих в детском лагере "Огонек" в Марксе, позже в лагерях "Дубки" в Саратове и "Орленок" в Пугачевском районе.