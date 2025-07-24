По предварительным оценкам отечественный электролит будет более "чистым" по сравнению с зарубежным, отметил директор Инжинирингового химико-технологического центра, и. о. декана химического факультета ТГУ Алексей Князев

ТОМСК, 24 июля. /ТАСС/. Пробную партию российского электролита для производства суперконденсаторов получили на установке, разработанной специалистами Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) при Томском государственном университете (ТГУ). Это часть большого проекта по созданию российских суперконденсаторов на базе компании "Элеконд" в Удмуртии, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Суперконденсаторы - это химические источники тока, близкие к аккумуляторам: запасающие энергию, но обладающие свойствами очень быстро эту энергию отдавать. Они используются для пусковых устройств стартеров в автомобилях, крупной техники, авиационной техники, локомотивах.

"В результате синтеза получили первые килограммы электролита. Далее химики-аналитики <...> оценят степень чистоты - это важный аспект. По предварительным оценкам отечественный электролит будет более "чистым" по сравнению с зарубежным. Ключевые испытания пройдут при тестировании электролита в составе экспериментальных суперконденсаторов", - отметил директор ИХТЦ, и. о. декана химического факультета ТГУ Алексей Князев.

В вузе отметили, что производство российского электролита для создания отечественных суперконденсаторов расширяет возможности России в традиционной и альтернативной энергетике, электронных устройствах и транспортной энергетике, в частности при производстве мощных аккумуляторных систем.

Проект поддержан Фондом перспективных исследований.