Замминистра обороны РФ Анна Цивилева также рассказала, что проверила ход лечения и восстановления участников СВО в подмосковном санатории "Марфинский"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" и Главное военно-медицинское управление договорились разработать новые программы реабилитации и лечения посттравматического стрессового синдрома для военнослужащих, получивших ранения на СВО. Об этом сообщила председатель фонда, статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

"Договорились с Главным военно-медицинским управлением разработать новые программы реабилитации и лечения посттравматического стрессового синдрома для военнослужащих, получивших ранения на СВО", - написала Цивилева в Telegram-канале.

Она рассказала, что проверила ход лечения и восстановления участников СВО в подмосковном санатории "Марфинский". По словам Цивилевой, "Защитники Отечества" будут направлять в этот и другие санатории, подведомственные Минобороны РФ, ветеранов спецоперации, состоящих на социальном сопровождении в филиалах фонда.

Она добавила, что для ветеранов спецоперации созданы все условия для реабилитации. "Для каждого пациента подбирается индивидуальная программа лечения, комплекс мероприятий медицинского и психологического характера и многое другое", - заключила замминистра.