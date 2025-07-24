Грозовой фронт и штормовой ветер привели к нарушениям электроснабжения и водоснабжения

ВОЛГОГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Власти Волгоградской области и специалисты компаний и предприятий в целом восстановили работу систем жизнеобеспечения в регионе, нарушенную стихией в ночь на четверг. Об этом сообщила пресс-служба администрации по итогам проведенного губернатором региона Андреем Бочаровым заседания оперативного штаба.

Грозовой фронт и штормовой ветер обрушились вечером на регион, что привело к нарушениям электроснабжения и водоснабжения.

"Вопросы восстановления работы систем жизнеобеспечения и ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений на территории региона рассмотрены оперштабом под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Благодаря оперативным действиям всех подразделений и служб работа систем жизнеобеспечения в целом восстановлена, пострадавших нет. Продолжаются мероприятия в отдельных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Губернатором перед главами муниципальных образований поставлена задача держать на личном контроле устранение последствий стихии.

Как сообщила пресс-служба компании "Россети Юг", специалисты восстановили электроснабжение более 90% потребителей, пострадавших от стихии. "Специалисты филиала Россети Юг - Волгоградэнерго" продолжают устранять технологические нарушения на объектах распределительного электросетевого комплекса области и одновременно проводить ремонтные работы на поврежденных участках линий электропередачи. На утро в восстановительных работах задействованы 95 человек в составе 38 бригад, а также 68 единиц спецтехники. Электроснабжение большей части потребителей Палласовского, Старополтавского, Николаевского и Быковского районов, попавших в эпицентр стихии, было восстановлено вечером в среду, в том числе по резервным схемам.