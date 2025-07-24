По данным книжного сервиса, с января по июнь спрос на такие книги вырос на 60% по сравнению с предыдущим полугодием 2024 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Интерес к литературе об авторском праве значительно увеличился в РФ в первой половине 2025 года. Как сообщили ТАСС в книжном сервисе "Строки", с января по июнь спрос на такие книги вырос на 60% по сравнению с предыдущим полугодием 2024 года.

"Книжный сервис "Строки" проанализировал спрос на книги об авторском праве за период с 1 января по 30 июня 2025 года по сравнению с аналогичным полугодием прошлого года (1 июля - 31 декабря 2024 года). Количество пользователей, интересующихся темой, выросло на 60%, а потребление (чтение и прослушивание) таких книг - на 65%", - сказали в "Строках".

В компании рост интереса связывают с активными обсуждениями, связанными с развитием технологий искусственного интеллекта и использованием авторского контента для обучения нейросетей. Пользователи все чаще обращаются к литературе, посвященной защите прав писателей, художников, сценаристов и других представителей креативных индустрий.

Лидером рейтинга книг по авторскому праву стало учебное пособие К. Б. Леонтьева и И. А. Близнеца "Авторское право и смежные права", в котором рассматриваются ключевые понятия и правовые механизмы защиты. Второе место заняла книга О. В. Лутковой "Авторские права в международном частном праве", посвященная нормам трансграничной защиты прав. На третьей позиции - обзор актуального законодательства РФ с примерами из судебной практики от Ю. Ф. Беспалова, А. Беспалова и А. Касаткиной "Авторское право и смежные права в Российской Федерации".

Также в топ-5 наиболее востребованных изданий вошли пособие "Авторское право в схемах" А. А. Бирюкова и книга, адаптированная для широкой аудитории, "Авторское право: просто о сложном" А. Бессмертной.