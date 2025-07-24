До конца ноября в регионы поступят 70,6 млн препаратов, которые содержат обновленные штаммы вирусов с актуальными для нового осенне-зимнего сезона антигенами

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Холдинг "Нацимбио" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал отгрузки вакцин против гриппа для осенней прививочной кампании. Об этом сообщили в Ростехе.

До конца ноября в регионы поступят 70,6 млн препаратов, которые содержат обновленные штаммы вирусов с актуальными для нового осенне-зимнего сезона антигенами и обеспечат эффективную защиту от гриппа.

"В первую очередь российские регионы получат четырехвалентную вакцину "Ультрикс квадри". В июле и августе в медицинские учреждения поступят первые партии этого препарата. Всего в рамках НКПП "Нацимбио" поставит 14,1 млн доз "Ультрикс квадри". Также для осенней прививочной кампании холдинг отгрузит и трехвалентные вакцины "Совигрипп" и "Флю-М", - говорится в сообщении.

Госкорпорация отмечает, что "Нацимбио" ежегодно стабильно исполняет обязательства по поставкам вакцин в рамках национального календаря профилактических прививок. С 2017 по 2024 годы компания передала в государственные медицинские учреждения более 1,2 млрд доз вакцин.