РПЦ: Папа Франциск занимал сбалансированную позицию по конфликту на Украине

Комментируя слова Льва XIV, предложившего ранее Ватикан в качестве площадки для урегулирования украинского конфликта, митрополит РПЦ Антоний отметил, что "посредник должен быть нейтральным

РИМ, 24 июля. /ТАСС/. Покойный Папа Римский Франциск пытался понять корни конфликта России и Украины и смог занять сбалансированную позицию в его отношении. Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, который ранее встретится на первой аудиенции с новым Папой Римским Львом XIV.

"Франциск пытался понять корни конфликта и сумел занять сбалансированную позицию. Мы с благодарностью вспоминаем, как он защищал изгнанных из Киево-Печерской лавры монахов и критиковал запрет УПЦ, - сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica. - Я много раз разговаривал с ним не только о конфликте, но и о религиозной свободе на Украине, поэтому я хорошо понимал, что он думал". Папа Римский Франциск, возглавлявший Римско-католическую церковь с 2013 года, умер 21 апреля на 89-м году жизни.

Комментируя слова Льва XIV, предложившего ранее Ватикан в качестве площадки для урегулирования украинского конфликта, митрополит РПЦ отметил, что "посредник должен быть нейтральным, чтобы поддерживать сбалансированный диалог между сторонами". "Я не уверен, что Римско-католическая церковь может называть себя нейтральной", - продолжил он. Владыка, в частности, указал, что представители Украинской греко-католической церкви "продолжают делать русофобские заявления", которые Святой престол "никогда не отвергал".

Лев XIV предлагал Ватикан в качестве места встречи "противников, чтобы они посмотрели друг другу в глаза", сразу после своего избрания на папский престол в начале мая. Тогда представители западных стран подхватили эту идею, а в СМИ появились спекуляции на эту тему. Им способствовало то, что во время похорон бывшего понтифика в конце апреля президент США Дональд Трамп провел беседу с Владимиром Зеленским прямо в соборе Святого Петра.

Россия подчеркивала, что вопрос места новой встречи должен приниматься обеими сторонами. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что католический Ватикан - "неэлегантная" локация для переговоров двух православных государств.