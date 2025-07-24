Кульминацией форума станет литературно-музыкальный праздник "Рубцовский костер на Толшме"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. II Всероссийский форум инициатив малых территорий "Соль Земли" проходит с 24 по 27 июля в Тотьме Вологодской области с участием 60 человек из более 10 регионов России. Участники разберут вопросы капитализации историко-культурного наследия, которое позволяет превращать малые города в туристические бренды, рассказала ТАСС директор тотемского фонда "Соль Земли" Зинаида Селебинко.

"В этом году тема форума - "Посолим и зажжем" посвящен капитализации наследия, то есть как историческое, культурное наследие могут приносить экономическую выгоду. У нас приглашен эксперт из Коломны, где коломенскую пастилу сделали брендом, там сейчас очень большой туристический поток, то есть они вытянули маленький город за счет туризма, создали в нем большую экономику. На примерах Тотьмы мы будем говорить, как историко-культурное наследие может приносить неплохой доход в малых городах. На своих кейсах покажем, как восстановленный дом купца-мецената Токарева, либо сользавод стали туристическими брендами Тотьмы, приносят доход, развивается гастрономический, исторический и другие виды туризма", - рассказала ТАСС Зинаида.

На форум приехали несколько профессиональных мастеров-солеваров из Костромы, Московской области, Пермского края, которые выпаривают соль в соответствии с древними традициями. С учетом их опыта в Тотьме хотят наладить небольшое промышленное производство соли, богатой минеральным веществами, но при этом менее затратное нежели традиционное.

"В прошлом году солевар поднял в Тотьме из рассолоподъемной трубы XVI века 200 литров воды с глубины 200 метров и выпарил из нее 2 кг соли. В этом году он будет показывать мастер-класс по выпарке соли дедовским способом. Но наша задача - подумать, как наладить небольшое промышленное производство такой ценной соли. Идея - создать современную вакуумную печь по выпарке соли, но чтобы все минеральные вещества в ней сохранялись. Вот есть мультиварки, а наша идея, чтобы у каждого в Тотьме появилась своя мини-солеварка, чтобы приправлять продукты ценной солью, со смыслом, с историей", - отметила Селебинко.

Как сообщили ТАСС в Тотемском музейном объединении, на третий день форума участники отправятся по местам вологодского поэта Николая Рубцова. Кульминацией форума станет литературно-музыкальный праздник "Рубцовский костер на Толшме".

Тотьма входит в список особо ценных исторических городов России, где сохранилась большая часть старинной застройки и планировки, в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России, а также в Ассоциацию соляных городов. Фонд "Соль Земли" действует в Тотемском округе с 2017 года, вместе с жителями и властями реализовал более 20 проектов на 50 млн руб. на восстановление историко-культурного наследия.