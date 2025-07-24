По словам сенатора, сотрудники полиции не будут останавливать граждан на улице для проверки телефонов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Закон о штрафах для граждан за поиск экстремистских материалов не грозит массовыми проверками телефонов и компьютеров. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

"Нет никакого риска массовых проверок телефонов или компьютеров граждан, заходят или не заходят они на эти экстремистские материалы", - сказал Клишас на заседании комитета.

По его словам, сотрудники полиции не будут останавливать граждан на улице для проверки телефонов, таких полномочий у них нет. Сенатор подчеркнул, что по административным делам не проводятся оперативно-разыскные мероприятия, проверки будут проходить только в рамках уже возбужденного уголовного дела.

Госдума на пленарном заседании 22 июля приняла закон, который в том числе вводит штрафы для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов.

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей 13.53 (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен). Штраф от 3 до 5 тысяч рублей будет грозить гражданам за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в соответствующий перечень, в том числе с помощью VPN.