Политик считает, что лозунг "Зеленского в отставку" должен стать главным и объединяющим

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Митинги начнутся в 20:00 (совпадает с мск) в десятках городов Украины. Об этом сообщил внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

"Сегодня, как и вчера, по всей Украине снова пройдут митинги. Особенно важно сформировать единую, понятную повестку и четкие требования", - сказал депутат, проиллюстрировав пост фотографией с девушкой, держащей плакат с надписью "Зеленского в отставку".

Он подчеркнул, что этот лозунг должен стать главным и объединяющим, "все остальное - производное". Начало запланировано на 20:00, протестные мероприятия пройдут в Виннице, Днепре, Киеве, Львове, Николаеве, Одессе, Полтаве, Харькове, Чернигове, Черновцах и десятки других городов. В Киеве митинг состоится в парке возле театра имени Франка, рядом с офисом Владимира Зеленского.

Накануне более девяти тыс. человек собрались в центре Киева и свыше 10 крупных городов страны на митинг против закона, подписанного Зеленским, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Участники говорили, что если их требования не услышат, то они ежедневно будут выходить на акции протеста.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они продолжали сохранять независимость. НАБУ 23 июня предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что послужило обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам из близкого окружения Зеленского.

Служба безопасности Украины 21 июля провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, 22 июля приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Тем же вечером около двух тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Митинги также прошли в Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно и Тернополе. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу с 23 июля.