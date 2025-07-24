Работы начали на улицах Алабушевская и Дмитрия Разумовского, участке улицы Юности вокруг студенческого городка, Георгиевском и Кутузовском шоссе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства правительства Москвы проведут благоустройство 11 улиц в столичном Зеленограде. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 11 в Зеленограде. В настоящее время работы стартовали на улицах Алабушевская и Дмитрия Разумовского, участке улицы Юности вокруг студенческого городка, Георгиевском и Кутузовском шоссе", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что поставлена задача обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.

"В рамках работ заменим более 300 тыс. кв. м асфальта на проезжей части и свыше 50 тыс. "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Установим фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами", - добавил заммэра.

По его словам, озеленение является обязательной составляющей всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 430 тыс. кв. м газонов.