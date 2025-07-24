Министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров в ближайшее время вылетят к месту происшествия, говорится в сообщении кабмина

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Амурской области, ее возглавил глава Минтранса Андрей Никитин. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

"Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Тынде. Комиссию возглавил министр транспорта Андрей Никитин", - говорится в сообщении.

Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров в ближайшее время вылетят к месту происшествия.

В состав комиссии помимо Ядрова вошли также руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда.