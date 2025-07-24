"Яндекс" зафиксировал всплеск спама по почте по старым схемам

В компании отметили массовые рассылки с вредоносными PDF-файлами, предложениями пройти курсы и фейковыми объявлениями о приеме на работу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. В 2025 году выявлен всплеск спама по почте по старым схемам - через картинки вместо текста и через создание фейковых встреч в календаре, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса "Яндекс 360".

Сообщения о "картиночном" спаме в России встречались еще в 2000-х годах, встречи в календаре мошенники создавали в 2022 году. Кроме того, по данным "Яндекс 360", в I полугодии 2025 года замечены массовые рассылки с вредоносными PDF-файлами, а также предложения пройти курсы и фейковые объявления о приеме на работу.

Схема со встречами в календаре работает так: преступник создает ее (было выявлено 35 тыс. таких событий), размещает в описании спам-ссылки и приглашает потенциальных жертв. Уведомления для пользователей настраиваются мошенником так, что они начинают приходить от имени календаря. В то же время, если ссылки не открывать, то опасности они не представляют.

В "картиночном спаме", по словам представителей "Яндекс 360", в 2025 году используются баннеры на тему онлайн-казино, розыгрышей и предложений якобы легкого заработка. Впрочем, сервис отмечает, что к такому обману пользователей защитная система уже адаптировалась.

Всего с начала 2025 года в "Яндекс 360" выявили порядка 8,4 млрд писем со спамом, из которых почти 2,9 млрд - вредоносные. Год назад спам-писем было 12,3 млрд.

"Таким образом, тенденция снижения объемов почтовых угроз, которую аналитики фиксируют последние пять лет, сохраняется и в этом году. Впрочем, это не останавливает злоумышленников от разработки новых видов атак на пользователей почты", - констатировали в компании.