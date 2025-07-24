В мероприятии примут участие представители компаний и вузов, а также студенты и технологические энтузиасты

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Шахматный матч с участием дронов и состязания по преодолению препятствий проведут в рамках международного форума по развитию беспилотных систем "Беспилотные системы: технологии будущего" в "Сколкове". Мероприятие станет частью форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на территории инновационного центра "Сколково" пройдет Международный форум по развитию беспилотных систем "Беспилотные системы: технологии будущего". Участники форума и проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2025" сразятся на роевых соревнованиях беспилотных аппаратов", - рассказали в департаменте.

Отмечается, что в мероприятии примут участие представители компаний и вузов, а также студенты и технологические энтузиасты.

В рамках форума пройдет шахматный матч с участием дронов. Командам будет необходимо запрограммировать поведение дронов как шахматных фигур так, чтобы они могли автономно сыграть с противниками на большой шахматной доске.

Также пройдут соревнования по созданию рисунка в воздухе и преодолению препятствий. Будет организован конкурс по разработке алгоритма для полета автономных микродронов с бортовым искусственным интеллектом. Участники смогут выбрать один из двух уровней сложности. На базовом дроны должны самостоятельно распознавать заданную мишень и точно подлетать к ней без участия оператора. В рамках продвинутого уровня предстоит реализовать динамичное двоеборье.

Для зрителей вход свободный. Соревнования пройдут в уличных и полетных зонах №1, 5, 7 и 8 Сколковского института науки и технологий. Участники форума могут использовать как свои собственные дроны, так и предоставленные организаторами.

О форуме

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве". С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию российской столицы. Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте форума-фестиваля.

Организаторы отмечают, что "Территория будущего. Москва 2030" - это возможность в масштабах города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Дети и взрослые смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство.