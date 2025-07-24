По последним данным, их состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе министерства просвещения и воспитания региона

УЛЬЯНОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Воспитанники оздоровительного лагеря "Смарт" в Чердаклинском районе Ульяновской области, у которых выявлен норовирус, находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства просвещения и воспитания региона.

"Все дети, у которых была выявлена инфекция, находятся на амбулаторном лечении. По последним данным, состояние удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент все отдыхавшие вывезены из лагеря. Работа учреждения в связи со вспышкой инфекции была приостановлена с 23 июля по решению санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Ульяновской области.

По последним данным управления Роспотребнадзора по региону, зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных случаев норовирусной инфекции среди отдыхавших детей. Руководству лагеря поручено проведение противоэпидемических мероприятий.