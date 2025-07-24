Траурные мероприятия проходят в комплексе Центральной клинической больницы в Москве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. Глава государства лично прибыл в траурный зал Центральной клинической больницы.

Подносова умерла 22 июля на 72-м году жизни. Вахту памяти у гроба председателя Верховного суда несет почетный караул.

Президент с букетом темных роз подошел к открытому гробу усопшей и в знак скорби и памяти склонил голову, поцеловал саван и перекрестился.

После этого глава государства подошел к присутствующим в траурном зале родным и близким Подносовой и, сев рядом, лично выразил соболезнования в связи с постигшей их утратой. Президент довольно долго - не меньше четверти часа - разговаривал с родными судьи. Вспомнив, каким добрым и честным человеком была Ирина Подносова, глава государства со слезами на глазах крепко обнял близких усопшей.

Венки на церемонию прощания прислали высшие государственные структуры, руководители министерств и ведомств, включая правоохранительные, главы регионов, суды различных инстанций и судейские коллективы, юридические вузы.