Председатель СФ отметила, что семейноцентричность удалось сделать "общегосударевым" делом

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Работа Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики позволила создать в каждом федеральном министерстве и ведомстве, в сферах образования и бизнеса "демографический спецназ", который поможет вернуть традиционные семейные ценности. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Главное - удалось общими усилиями, в том числе нашего совета, сделать семейноцентричность таким "общегосударевым" делом. Сегодня в каждом министерстве и ведомстве, если вы позвоните, вам назовут фамилию заместителя министра, в компетенцию которого входят вопросы демографии. Я уже говорила, такой "демографический спецназ" создан в каждом министерстве, ведомстве, правительстве, эта сфера охватила бизнес, высшие учебные заведения, институты гражданского общества и так далее. И именно в таком широком контексте можно надеяться, что мы вернем наши традиционные семейные ценности", - сказала она.