Жалобы поступают из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской, Московской и Свердловской области

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пользователи из РФ отмечают сбой в работе приложения Альфа-банка. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По данным портала, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, на 12:15 мск четверга, 668 пользователей пожаловались на сбой в работе приложения. К 12:21 мск на сбой пожаловались 435 человек, за последний час - 1 122 пользователей. 42% пользователей отметили сбой мобильного приложения, 37% - сбой в работе сайта, 8% - сбой сервиса, 5% - сбой личного кабинета, 4% - общий сбой, свидетельствуют данные Downdetector.

Жалобы поступают из Санкт-Петербурга (9% пользователей), Москвы (6%), Новосибирской, Московской и Свердловской области (по 5% на каждую).