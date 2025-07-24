Такие масштабы работы позволят нарастить ежегодную выручку до $1 млрд, свидетельствуют попавшие в распоряжение журналистов документы компании

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Компания Neuralink Илона Маска рассчитывает к 2031 году ежегодно вживлять нейрочипы 20 тыс. нуждающихся клиентов. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в распоряжение журналистов документы компании.

Такие масштабы работы позволят нарастить ежегодную выручку до $1 млрд, ожидают в компании. Также Neuralink планирует открыть пять собственных клиник в США. Ожидается, что в них пациенты смогут получить доступ минимум к трем версиям нейрочипов - для усиления зрения для слепых и слабовидящих (Blindsight), для снижения симптомов нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Паркинсона, и для управления компьютером и другими устройствами силой мысли (Telepathy).

Как отмечает агентство, о таких целевых показателях и о разработке чипов для пациентов с болезнью Паркинсона ранее публично не сообщалось. Представители компании и Маска не ответили на запросы журналистов о комментарии. По оценке агентства, заявленные цели компании демонстрируют "невероятный масштаб" планов Маска и амбициозность относительно временных рамок этой работы.

На настоящий момент публично известно лишь о 10 пациентах, которым внедрили чипы Neuralink. Все они до сих пор находятся на стадии клинических испытаний и не получили лицензии для постоянного применения. Чип для зрения еще не испытан, как и устройство для болезни Паркинсона, уточняет агентство. К 2029 году компания рассчитывает внедрять 2 тыс. имплантов Telepathy, получая не менее $100 млн ежегодной выручки. А к 2030 году Neuralink ожидает, что сможет внедрять нейрочипы для зрения 10 тыс. пациентов в год и зарабатывать на этом более $500 млн.