Председатель Совета Федерации заявила, что с 2026 года это будет добровольный принцип

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала сдачу ЕГЭ по истории в качестве обязательного для поступления в гуманитарные вузы.

"Принято решение, что с 2026 года это будет добровольный принцип. Если ты поступаешь на философский, условно, факультет, то ты можешь добровольно сдать экзамен по истории. А с 2027 года это будет обязательная сдача. Я поддерживаю такое решение, мне кажется, оно правильное, здесь нет аргументов серьезных каких-то отрицать необходимость этого", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.

Председатель Совфеда в шутку предложила журналистам сдать ЕГЭ. "Тогда у них будет более объективное восприятие [того], что предстоит нашим школьникам", - сказала она.

Предложение об обязательной сдаче ЕГЭ по истории высказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории. Президент России Владимир Путин поддержал идею, чтобы ЕГЭ по истории стал обязательным для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.