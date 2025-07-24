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Матвиенко призвала законодательно регулировать использование электросамокатов

Председатель Совета Федерации считает, что никому не позволительно доставлять проблемы и угрожать безопасности граждан

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Использование электросамокатов в России должно регулироваться законодательно, так как в стране уже происходили несчастные случаи с участием данного вида транспорта. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"К сожалению, есть уже целый ряд несчастных случаев. <…> Конечно, это удобное средство передвижения, но оно должно, безусловно, регулироваться законодательно. Никому не позволительно, используя удобные для себя средства транспорта, доставлять проблемы и угрожать безопасности граждан", - сказала Матвиенко.

Председатель Совета Федерации, также отметила, что законопроект о штрафах за нарушения на электросамокатах будет принят в осеннюю сессию.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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