Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский обратил внимание, что к иностранным мессенджерам действительно есть претензии, потому что они "не выполняют несколько существенных требований российского законодательства"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил об отсутствии итоговых решений по блокировке WhatsApp и Telegram на территории России.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству подумать насчет дополнительных ограничений на использование ПО из недружественных стран, в том числе коммуникационных сервисов. Первый зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин в связи с этим высказал мнение, что WhatsApp "с очень большой долей вероятности" попадет в список сервисов, подлежащих ограничениям.

"Таких решений просто нет. Да и уж тем более спекулировать на этом, мне кажется, ну, не очень правильно", - подчеркнул Боярский на пресс-конференции.

Депутат обратил внимание, что к иностранным мессенджерам действительно есть претензии, потому что они "не выполняют несколько существенных требований российского законодательства". "В части, во-первых, локализации персональных данных граждан на территории Российской Федерации. Во-вторых, не взаимодействуют должным образом по удалению запрещенной информации. <…> Действительно, у нас есть запрещенная к распространению информация - это детская порнография, пропаганда суицида", - напомнил глава думского комитета.

При этом Боярский отметил, что иностранным платформам "не так много надо сделать" для соответствия российским законодательным нормам. "Если зарубежные платформы сделают шаги навстречу и откроют здесь полномасштабные представительства уполномоченные, зарегистрируют кабинеты в Роскомнадзоре для обратной связи, <…> тогда к ним вообще никаких вопросов не останется", - заключил парламентарий.