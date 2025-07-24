Генерал-майор запаса Леонид Ивлев выразил уверенность, что Россия добьется возвращения своих граждан домой

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Жители Курской области, захваченные ВСУ и до сих пор не возвращенные на родину, могут подвергаться воздействию украинских спецслужб, сообщил ТАСС депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

По итогам третьего раунда переговоров России и Украины в российской делегации констатировали, что один пункт договоренностей не был выполнен до конца - порядка 30 жителей Курской области до сих пор не вернулись домой.

"То, что жителей Курской области киевский режим до сих пор не вернул домой, надо выяснять в ГУР и СБУ. Скорее всего, разведструктуры на берегах Днепра стремятся получить сведения о дислокации наших войск, о специфике и охране объектов критической инфраструктуры в области, о родственниках - военнослужащих армии России для их возможной последующей вербовки", - сказал Ивлев.

Депутат выразил уверенность, что Россия добьется возвращения своих граждан домой.

Переговоры в Стамбуле

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, в ходе которых стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.

По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.

Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей, сообщал Мединский.