Депутат от "Единой России", член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов умер из-за тяжелой болезни

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты разных фракций ГД простились с Михаилом Тарасенко, умершим 22 июля на 78-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Ранее Володин сообщил на пленарном заседании, что депутат от "Единой России", член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко умер из-за тяжелой болезни.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты разных фракций ГД простились с коллегой - Михаилом Тарасенко", - отметили в пресс-службе.

Володин отметил, что жизнь Тарасенко "была посвящена служению обществу, защите интересов граждан". "На протяжении всего времени работы в Государственной думе Михаил Васильевич делал все, чтобы решались проблемы людей. Он запомнится нам хорошим товарищем и другом, добрым, отзывчивым, профессиональным, при этом настойчивым и целеустремленным человеком с позицией, которую он защищал", - приводит слова Володина пресс-служба ГД.

Дань памяти Тарасенко также отдали представители правительства РФ и профсоюзного движения страны.