Матвиенко: в России создана мощная система поддержки семей с детьми

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Созданная в России мощная система поддержки семей является лицом страны как социального государства. При этом работа по выработке новых мер защиты и поддержки семей с детьми продолжается, заявила на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы создали, и вы тоже хорошо это знаете, мощную систему поддержки семьи с детьми, это правда. Это лицо социального государства, каковым является Россия в соответствии с нашей Конституцией. И защита семьи с детьми во всех ее аспектах продолжается и в законодательном, и в нормативном плане, и в финансовой и иной поддержке. Ну вот "детский бюджет", как мы его называем, он вырос в разы, - почти около 10 трлн рублей уже составляет, это о многом говорит", - сказала она.

При этом Матвиенко отметила, что на демографию влияет целый ряд факторов, связанных с работой не только государства, но и бизнеса.

"Разработан корпоративный стандарт для бизнеса, для предприятий, для учреждений и так далее. Совместно с РСПП и другими структурами мы будем внимательно изучать, анализировать, контролировать, как он реализуется", - пояснила она.

Председатель Совфеда также отметила, что при участии членов Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политике Минобрнауки разрабатывает стандарт поддержки студенческих семей. "Как вы знаете, мы уже приняли - это, также была инициатива Совета - закон о студенческой семье. То есть мы концептуально в наше правовое поле впервые делили такое понятие. Мы приняли, одобрили закон о повышении почти в четыре раза пособия по беременности и родам для студенток, аспиранток, всех, кто обучается в бывших профессиональных учебных заведениях", - пояснила Матвиенко.