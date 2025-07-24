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СФ будет добиваться доступных цен на школьные учебники

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что требуется либо снизить цены на учебники, либо увеличить субсидии субъектам РФ
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации будет добиваться того, чтобы школьные учебники были доступны по цене. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

"Мы перед исполнительной властью ставим два вопроса. Первое - либо вы снижаете цены на учебники, либо вы увеличиваете субсидии субъектам РФ, достаточные для полного обеспечения школьников учебниками. Такое решение должна принять исполнительная власть. Но движение в правильном направлении пошло активно", - рассказала Матвиенко.

По словам спикера СФ, есть также третий вариант: выдача свободной лицензии субъектам РФ, которые получают готовый макет государственного учебника от Минпросвещения и печатают необходимый региону тираж.

"Сейчас произошли изменения в издательстве "Просвещение" <...>. Процесс еще не завершен, но он завершится скоро, и за издательство "Просвещение" будет отвечать ВЭБ.РФ - государственная структура, государственная корпорация, с которой мы ведем диалог. По предварительным намерениям у [председателя ВЭБ.РФ] Игоря Ивановича Шувалова - мы вели диалог по темпам снижения цен на учебники - и такое понимание есть", - отметила Матвиенко.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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