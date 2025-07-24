СФ будет добиваться доступных цен на школьные учебники

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации будет добиваться того, чтобы школьные учебники были доступны по цене. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

"Мы перед исполнительной властью ставим два вопроса. Первое - либо вы снижаете цены на учебники, либо вы увеличиваете субсидии субъектам РФ, достаточные для полного обеспечения школьников учебниками. Такое решение должна принять исполнительная власть. Но движение в правильном направлении пошло активно", - рассказала Матвиенко.

По словам спикера СФ, есть также третий вариант: выдача свободной лицензии субъектам РФ, которые получают готовый макет государственного учебника от Минпросвещения и печатают необходимый региону тираж.

"Сейчас произошли изменения в издательстве "Просвещение" <...>. Процесс еще не завершен, но он завершится скоро, и за издательство "Просвещение" будет отвечать ВЭБ.РФ - государственная структура, государственная корпорация, с которой мы ведем диалог. По предварительным намерениям у [председателя ВЭБ.РФ] Игоря Ивановича Шувалова - мы вели диалог по темпам снижения цен на учебники - и такое понимание есть", - отметила Матвиенко.