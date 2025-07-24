В рамках мероприятия провели пленарную сессию, на которой, в частности, обсуждался вопрос подготовки кадров и формирования отрасли в регионе

КАЛУГА, 24 июля. /ТАСС/. Всероссийский инновационный форум "Беспилотная эволюция" и федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" открылись в Калужской области. Мероприятия проходят в здании технопарка профессионального образования в Калуге.

"Разрешите поприветствовать вас в городе Калуге - всех участников форума "Беспилотная эволюция". В этом году мы его проводим совместно с Минтруда России, регионального Минтруда вместе с федеральным этапом конкурса "Лучший по профессии", - сказал на церемонии открытия форума заместитель губернатора региона Дмитрий Разумовский.

Он также отметил, что в области организована работа по координации сборки с компаниями, которые занимаются разработкой беспилотных авиационных систем. Данная отрасль является инновационной и динамичной, а ее главный элемент - кадры.

Была проведена теоретическая часть конкурса в виде тестирования, конкурсанты также выполнили практически задания, в виде управления беспилотниками с облетом препятствий. Темой пленарной сессии форума стали реализация национального проекта "Беспилотные авиационные системы", развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности, а также подготовку кадров и формирование отрасли в регионе.

О конкурсе

Региональные этапы конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" уже прошли в Астраханской, Белгородской, Калужской, Нижегородской, Самарской, Тульской областях, а также Республике Татарстан и Удмуртской Республике. По информации пресс-службы Минтруда России, на текущий момент на участие в конкурсе подано более 1,5 тыс. заявок. Лучшие участники конкурса получат денежные призы: первое местно - 1 млн рублей, второе местно - 500 тыс. рублей, третье место - 300 тыс. рублей.