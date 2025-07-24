Rzeczpospolita: украинцы злоупотребляют правом на убежище в Польше

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Граждане Украины злоупотребляют правом на убежище в Польше, одной из причин стала боязнь перед мобилизацией в ВСУ. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на польское управление по делам иностранцев.

По его данным, с января по конец июня около 8,5 тыс. иностранцев подали заявления на убежище в Польше, из них 5 тыс. - граждане Украины. "Самые многочисленные группы заявителей, суммарно 77%, составили граждане Украины и Белоруссии", - рассказал изданию пресс-секретарь ведомства Якуб Дудзяк.

Издание подчеркивает, что большинство просителей убежища составляют мужчины, которые "опасаются мобилизации на территории Украины". Представитель миграционной службы предупредил, что "опасение перед мобилизацией и исполнением других гражданских обязанностей" не представляет собой основания для предоставления статуса беженца.

Отвечая на вопрос, почему украинцы выбирают именно международную защиту, а не статус "военного беженца с Украины", представитель польского управления по вопросам миграции отметил, что они считают такой путь легализации пребывания в Польше более быстрым. "Из наблюдения за подачей заявлений можно сделать вывод о том, что большая группа заявителей считает процедуру по предоставлению международной защиты более быстрым путем легализации пребывания", - пояснил он. "Это явление следует понимать как злоупотребление существующей в Республике Польша системы международной защиты, что в случае отрицательного решения [по заявлениям] может повлечь негативные последствия в плане легальности пребывания в стране и даже повлечь необходимость возвращения в страну происхождения", - подытожил Дудзяк.