Он пройдет в сентябре в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Свыше 62 тыс. заявок поступило из 175 стран и 89 регионов России на участие в слете Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в сентябре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

"Завершилась заявочная кампания слета Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 17 по 21 сентября 2025 года в Нижнем Новгороде. Регистрация была открыта в день рождения Всемирного фестиваля молодежи 16 апреля. Заявки могли подать молодые люди от 14 до 35 лет из России и зарубежных стран", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Росмолодежи Григория Гурова, заявки на участие поступили от более 62 тыс. молодых людей из 175 государств и 89 регионов России. "Высокую активность проявили Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Нижегородская и Московская области, и Республика Татарстан. Уверен, что с каждым годом слет будет привлекать внимание все большего числа молодых людей, потому что Россия - страна возможностей, где можно раскрыть свой потенциал и реализовать таланты", - приводит пресс-служба слова Гурова.

Уточняется, что заявки на участие поступили из Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, стран Ближнего Востока и Австралии. Наибольший интерес проявили молодые люди из Марокко (2 315 заявок), Узбекистана (1 759), Индии (1 687), Эфиопии (1 174) и Пакистана (1 078).

"В рамках заявочной кампании мы ставили перед собой цель - привлечь по-настоящему активных, целеустремленных, неравнодушных молодых людей. Отрадно видеть среди конкурсантов успешных предпринимателей, лидеров общественного мнения, состоявшихся IT-специалистов - тех, кто уже меняет свою сферу или готов запускать прорывные проекты <…>. Мы делаем все, чтобы программа слета для них была максимально насыщенной: каждый день должен приносить участникам новые знания, вдохновение и реальные возможности для роста", - отметил генеральный директор дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов.

Сообщается, что эксперты приступили к анализу заявок, им предстоит отобрать 2 тыс. лучших молодых людей, которые поедут на слет. К участию будут приглашены те, кто обладает "богатым портфолио с подтвержденными достижениями, демонстрирует экспертизу в своей сфере, мотивирован на развитие международного сотрудничества и обмен опытом с другими участниками".