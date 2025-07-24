Так, по просьбам горожан обустроили современные площадки для питомцев в районах Новокосино, Северное Тушино, Южное Бутово

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Новая категория тем "Домашние питомцы" появилась на столичном портале "Город идей". Теперь москвичи могут поделиться инициативами по созданию комфортной среды для своих питомцев, сообщили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

"Новое направление создали благодаря интересу москвичей к вопросам содержания домашних животных в мегаполисе. Раньше предложения по этой сфере приходили в другие разделы, 43 из них уже реализовано. Например, по просьбам горожан современные площадки для питомцев обустроили в районах Новокосино, Северное Тушино, Южное Бутово", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что новая категория позволит жителям столицы рассказать, где они хотели бы видеть дополнительные зоны для прогулок с собаками, как сделать общественные пространства еще комфортнее и чем стоит дополнить афишу профильных мероприятий.

В пресс-службе напомнили, что в Москве активно создается и развивается современная инфраструктура для домашних животных. Например, с 2021 года в рамках проекта "Питомцы в Москве" открыты десятки площадок нового типа с оборудованием для тренировок и местами отдыха. При проектировании учитываются пожелания жителей и рекомендации экспертов Российской кинологической федерации.