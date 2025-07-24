Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, по предварительным данным оперативных служб, все находившиеся на борту люди погибли

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением самолета авиакомпании "Ангара". Об этом сообщило агентство БелТА.

"В Республике Беларусь с чувством глубокой скорби восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "Ангара", направлявшегося из Благовещенска в Тынду. От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в телеграмме.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" перестал выходить на связь в Амурской области после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. На борту находилось около 40 пассажиров и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды. По предварительным данным оперативных служб, все находившиеся на борту люди погибли.