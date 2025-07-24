Экс-глава "Патриота" Ахмедов заявил, что не получил выгоды от преступления

Вячеслав Ахмедов указал, что был в полной служебной зависимости от бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, обвиняемый в мошенничестве, заявил, что не получил никакой выгоды от соучастия в этом преступлении. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Одинцовского городского суда, где рассматривается дело.

"Я не получил какого-либо вознаграждения или иной выгоды от своего участия в преступной схеме. За все время совершения преступления я жил исключительно на свою зарплату", - сказал Ахмедов во время допроса в суде.

Он добавил, что был в полной служебной зависимости от бывшего заместителя министра обороны генерала армии Павла Попова. "Я хотел уволиться с должности главы "Патриота", но Попов дал мне понять, что тогда он сделает так, что меня нигде более не трудоустроят, так как у Попова везде есть связи", - сказал подсудимый.

Фигурантами дела являются Ахмедов, бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров и Попов.

По версии обвинения, в 2022-2024 годах фигуранты внесли в документы ложные сведения о выполнении строительства в "Патриоте" и похитили свыше 25 млн рублей. На эти средства были построены загородный и гостевой дома, а также баня на подмосковном участке Попова. В результате ущерб Минобороны РФ был оценен как особо крупный. По делу был уже оглашен приговор в отношении Шестерова, ему назначили шесть лет лишения свободы. Он также признал вину и заключил досудебное соглашение. Расследование уголовного дела в отношении Попова продолжается.