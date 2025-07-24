Количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, в этом году превысило 4,2 тыс, сообщил Следственный комитет республики

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Кибермошенники во втором квартале года чаще всего выводили похищенные у белорусов средства в Россию. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

"Во втором квартале 2025 года денежные средства потерпевших чаще всего переводились на счета в банковские учреждения следующих стран: Россия - 47,2%, Узбекистан - 5,9%, Словакия - 5,9%, Таджикистан - 5,8%, Кыргызстан - 5,6 %", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Также зафиксированы переводы на счета в банковские учреждения Вьетнама, Малайзии, Люксембурга, Израиля и Чили.

Число преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, в этом году превысило 4,2 тыс., в прошлом году зафиксировано более пяти тыс. таких преступлений.