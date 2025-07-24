Лукашенко с иронией отнесся к санкциям, запрещающим ему въезд в Эстонию

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала о реакции президента Белоруссии на эту "громкую" новость

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко с иронией отнесся к санкциям со стороны Эстонии, включающим запрет на въезд в страну. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

"Могу рассказать о реакции президента на эту сегодняшнюю "громкую" новость. Буквально и дословно президент сказал так: "Никогда, "к сожалению", не был в Эстонии… И после введения санкций всё думаю - выживу ли?" - рассказала Эйсмонт.

Правительство Эстонии приняло решение ввести бессрочный запрет на въезд в страну в отношении 273 граждан Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко.