Также растет федеральная поддержка, отметили в пресс-службе главы республики

МАХАЧКАЛА, 24 июля. /ТАСС/. Объем финансовой поддержки конкурса грантов главы Дагестана увеличился за год в 2,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана.

"В этом году авторы социальных проектов получат рекордные 103 миллиона рублей, в прошлом году сумма поддержки составляла 39 млн рублей. Часть средств - 38,8 млн рублей - уже получили победители первого этапа конкурса на реализацию 29 важных проектов. Сейчас завершается второй этап с бюджетом 64 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оператором конкурса выступает Центр поддержки гражданских инициатив Дагестана, созданный в 2023 году по инициативе Сергея Меликова.

"Растет и федеральная поддержка конкурса: если в 2024 году софинансирование из федерального бюджета составляло 13,3 млн рублей, то в этом году 24,8 млн рублей", - добавили в пресс-службе.