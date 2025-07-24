В частности, улица имени главкома УПА Романа Шухевича в селе Санжейка будет называться Виноградной

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Власти Дальницкой общины в Одесской области переименовали несколько улиц, ранее носивших имена украинских националистов. Об этом сообщает издание "Историческая правда".

Улица имени главкома Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в РФ) (1944-1950 годы) Романа Шухевича в селе Санжейка теперь будет называться Виноградной. Улицы, носящие имена деятелей Украинской народной республики (1917 -1920 годы) Ивана Липы и Всеволода Змиенко в селах Дальник и Роксоланы получат имена Тихой и Дружбы.

Переименование улиц на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. В рамках этой кампании власти ведут борьбу с любыми топонимами, напоминающими о российской и советской истории и культуре. При этом улицы городов и поселков получают зачастую имена националистов, коллаборационистов, приспешников фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. При этом далеко не все жители страны, особенно ее русскоязычных регионов, разделяют этот курс героизации националистов и пособников нацистов.