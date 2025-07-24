На Алтае обсудят изменение климата и развитие нацпарков

Также на участники Международной экологической конференции поговорят о сохранении биоразнообразия, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Участники проходящей в Горно-Алтайске Международной экологической конференции обсудят вопросы, связанные с изменением климата, развитием национальных парков и сохранением биоразнообразия. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня мы обсудим очень важные вопросы, связанные с изменением климата, которое очень сильно влияет на реки. Обсудим вопросы, связанные с развитием национальных парков, особенно приграничных. Вопросы, связанные с сохранением разнообразия. На примере: пять государств - это ареал обитания снежного барса, мы объединились, делаем все, чтобы его стало больше ", - сказал он.

Международная экологическая конференция проходит с 24 по 26 июля на территории всесезонного курорта "Манжерок" (Республика Алтай). В российском кабмине сообщали, что ожидается участие правительственных делегаций Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.