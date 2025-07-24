Сотни нидерландских госслужащих вышли на пропалестинскую акцию

По оценке корреспондента ТАСС, на акцию собралось более 200 человек

ГААГА, 24 июля. /ТАСС/. Нидерландские госслужащие провели традиционный сидячий протест у здания министерства иностранных дел королевства в Гааге, выражая солидарность с жителями Палестины. По оценке корреспондента ТАСС, на акцию собралось более 200 человек.

Протест продолжался более часа и сопровождался лозунгами, призывающими к перемирию в секторе Газа и разблокировке доступа гуманитарной помощи в анклав. Участники акции также демонстрировали плакаты с надписями: "Мы требуем санкций против Израиля!" и "Остановите геноцид народа Палестины!". Некоторые демонстранты принесли с собой палестинские флаги, а также цветы и игрушки в память о погибших в секторе Газа детях.

Среди протестующих вновь были замечены бывшие дипломаты и представители общественных организаций. В частности, председатель еврейской инициативной группы в поддержку Палестины EAJG Яп Хамбургер в своей речи обратился к участникам акции: "Газу можно назвать кладбищем человечества, а не просто зоной боевых действий. И мы не должны позволить этому повториться - ни в Палестине, ни в Сирии, ни в Иране, ни где бы то ни было".

По его мнению, властям Нидерландов следует "называть вещи своими именами" и открыто осудить действия Израиля на палестинских территориях. "Каждый день мы слышим о погибших в Газе и не задумываемся об этом, для многих 50, 60, 70 смертей - это просто цифра", - заявил в беседе с ТАСС один из демонстрантов. По его оценке, госслужащие в европейских странах должны более активно выражать свой протест против "молчаливого потворствования" военной операции Израиля в Газе со стороны западных политиков.

Протесты нидерландских госслужащих перед зданием МИД в Гааге проводятся еженедельно. Участники акции требуют от правительства пересмотра двусторонних отношений с Израилем на фоне военных действий в секторе Газа. В последние недели число участников заметно выросло на фоне активизации обсуждения на уровне ЕС возможной приостановки действия Соглашения об ассоциации с Израилем из-за многочисленных обвинений в нарушении международного гуманитарного права.

С 18 мая израильская армия ведет боевые действия в северной и южной частях сектора Газа в рамках наземной операции "Колесницы Гидеона". Власти Израиля заявляют, что операция направлена на уничтожение радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение израильских заложников. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отмечал, что в результате военные намерены установить контроль над всем Газой.