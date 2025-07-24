По словам Виктора Дрегера, вокруг аэродрома находятся горы

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпании "Ангара", потерпевший крушение в Амурской области, заходил на посадку в условиях 10-балльной облачности и в окружении гор. Об этом сообщил ТАСС авиаспасатель, начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.

"Погода там была сложная в принципе. Десятибалльная облачность. Нижний край [облачности] 210 м, но не сплошная, а с разрывами. <...> Горы вокруг этого аэродрома 900 на 1,1 тыс. м", - сказал собеседник агентства.

Генеральный директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С.А. Чаплыгина, летчик-испытатель I класса Владимир Барсук в беседе с ТАСС также обратил внимание на то, что гористая местность могла осложнить работу пилотов Ан-24. "Все самолеты летают при определенном минимуме, который установлен руководящими документами. Если эта погода в этом диапазоне, то никаких проблем нет", - уточнил он.

Дрегер отметил, что прибывшие на место спасатели обнаружили борт обгоревшим, двери в салон остались закрытыми. "Возможно, что он (пилот - прим. ТАСС) грубо произвел посадку, что никто не стал [открывать выходы], а может двери заклинило. Он загорелся сразу. Когда самолет объят пламенем, там не до вскрытия дверей явно им было", - пояснил он.