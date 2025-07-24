По словам Первого зампредседателя комитета Госдумы по контролю, ВСУ атакую те территории, где много народа

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Целью совершенной киевским режимом атаки на Сочи в разгар курортного сезона очевидно является запугивание отдыхающих. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

"Расчет понятен. Устраивают атаки беспилотниками в выходные дни на аэропорты с тем расчетом, чтобы люди, которые сейчас ездят в отпуск, летают к близким и перемещаются активно по стране, оказались в сложной ситуации. То же самое с Сириусом. Там летом густонаселенные территории, туда люди едут отдыхать в эти районы Сочи со всей страны, люди загорают, купаются, отдыхают семьи, гуляют. Киев атакует те территории, где много народа. Вот что они делают, то есть хотят убивать людей для того, чтобы люди начали чувствовать себя не в безопасности", - сказал Гусев.

Непосредственный факт совершение атаки на основной курорт РФ в разгар летнего сезона, когда на отдыхе там находится большое число мирных жителей, ставит под сомнение договороспособность Киева. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Краснодарского края, зампредседателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

"Сложно представить, как можно вести переговоры о прекращении огня, когда на курортный город падают беспилотники. Сегодня Краснодарский край столкнулся с очередной трагедией: погибли ни в чем не повинные люди. Такие удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре не дают никакой возможности вести диалог, а лишь усугубляют ситуацию и страдания обычных людей. Киевский режим бездумно бросает в топку собственных амбиций тысячи своих граждан и абсолютно обесценивает каждую человеческую жизнь", - заявил Алтухов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что атака беспилотников ВСУ на Сочи и Сириус говорит о продолжении Киевом ударов по гражданским объектам, военные РФ принимают меры для минимизации рисков.