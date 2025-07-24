Эксперт департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Мария Григорьева отметила, что за последние годы доля молодых людей, которые считают себя православными, выросла практически в два раза - с 25% до 45%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Доля россиян, которые считают себя верующими, растет, сейчас к таковым себя относят 83% опрошенных жителей страны. Об этом сообщила эксперт департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Мария Григорьева в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Россия - центр православной цивилизации".

Опрос проходил в 2025 году среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в 80 регионах страны.

"Наши исследования за последние несколько лет фиксируют рост интереса к религии и религиозным вопросам в целом, и к православию в частности. Мы наблюдаем, что с 2021 года доля тех, кто считает себя верующими людьми, неуклонно растет. На данный момент она составляет 83%, что на 7 процентных пунктов больше, чем четыре года назад (76%)", - сказала Григорьева, отметив, что значимый прирост, свидетельствующий о том, что религия стала восприниматься в обществе как значимый институт.

По ее словам, этот прирост доли верующих происходит преимущественно за счет усиления интереса к православию. "Группа мусульман, по нашим данным, остается достаточно стабильной - 6-7%. Доля сторонников православия росла на протяжении всех четырех лет (67% против 62%), причем наиболее значимая динамика наблюдается среди младшей молодежи (18-24 года)", - сказала Григорьева.

Она отметила, что за последние годы доля молодых людей, которые считают себя православными, выросла практически в два раза - с 25% до 45%. "Это показательный индикатор, говорящий о том, что религия в нашем обществе становится все более значимым институтом", - сказала эксперт.

Григорьева отметила, что в восприятии религии усилился не только фактор понимания религии как основы мировоззрения и способа личного спасения, но и культурологический аспект. "Мы можем говорить о том, что в общественном сознании произошел поворот к расширительной трактовке религии как социального института. Об этом свидетельствует распределение ответов на вопрос о том, помогает ли религия людям в повседневной жизни. Если в 2015 году утвердительно отвечали на этот вопрос 55%, то сейчас таких людей уже 62%", - сказала Григорьева.

35% верующих респондентов считают значение религии национальной традицией, верой предков, 34% - следованием моральным и нравственным нормам, 28% - личным спасением, общением с Богом, столько же опрошенных считают религию частью мировой культуры и истории.

Согласно опросу, религиозные символы носят 46% респондентов, 45% живут в соответствии с заповедями своего вероисповедания, а 43% отмечают религиозные праздники. 72% участников опроса посещают храмы, среди молодежи таких - 67%.