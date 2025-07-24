Несколько улиц Казани подтопило из-за дождя

Сильные осадки фиксируют в городе второй день подряд

КАЗАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Несколько центральных улиц в Казани затопило из-за ливневых дождей. Сильные осадки обрушились на город второй день подряд, передает корреспондент ТАСС.

В соцсетях горожане выкладывают фото и видео подтопленных улиц. В частности, из-за дождя подтоплены улицы Право-Булачная и Лево-Булачная, Пушкина, Островского, Дзержинского. Пешеходы идут по затопленным тротуарам, машины едут по колеса в воде.

Ранее в главном управлении МЧС России по Татарстану сообщили, что 24 июля на территории региона ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, локально град. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха днем от плюс 23 до плюс 28 градусов.