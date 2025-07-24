Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что ежегодно работы будут проводить как минимум на 20 га

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Свыше 120 га лесных насаждений планируют восстановить в Краснодарском крае к 2030 г. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Для Краснодарского края как для одного из крупнейших курортных и рекреационных регионов страны особое значение имеет работа по сохранению лесов. <...> Благодаря нацпроекту к 2030 г. планируем восстановить не менее 120 га лесных насаждений", - сказал Кондратьев, комментируя работу в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

По словам губернатора, ежегодно работы будут проводить как минимум на 20 га, включая территории возле городов и промышленных центров.

"В 2025 году из федерального бюджета выделили 1,3 млн руб., чтобы восстановить 21,6 га. Работы запланировали на осень", - уточнил он.

Мероприятия по высадке деревьев курирует региональное министерство природных ресурсов. В текущем году в крае усилят уход за молодыми лесными насаждениями и создадут условия для развития лесного семеноводства. На базе Белореченского питомника строят современные теплицы и запускают специализированную линию посева семян. Там выращивают ценные породы: черешчатый и красный дуб, черный орех, а также редкие растения - колхидский самшит, древовидную иву и канадский тополь.

В 2026 г. в питомнике начнут строительство глубоких скважин и модернизацию системы орошения, обновят парк техники - закупят новые автомобили, тракторы и специальное навесное оборудование.