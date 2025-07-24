Ведомство предложило обязать врачей передавать данные врачебной комиссии, если лист оформлялся пациенту четыре и более раз в течение полугода

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минздрав России предлагает обязать врачей передавать медицинскую документацию врачебной комиссии, если лист нетрудоспособности оформлялся пациенту четыре и более раз в течение полугода. Соответствующие изменения в приказ затронут около 1% от общего количества сформированных листов в стране, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Если за шесть месяцев, предшествующих дате обращения за медицинской помощью, лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более (за исключением случаев ухода за больным ребенком и другими членами семьи, медицинской реабилитации, получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии), лечащий врач передает медицинскую документацию врачебной комиссии, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что частое оформление листов нетрудоспособности может свидетельствовать о необходимости проведения более углубленной оценки состояния здоровья пациента. Главная задача врачебной комиссии в этой ситуации - выявление факторов, влияющих на частоту заболеваний, и разработка комплексного плана лечения и профилактики, что в конечном итоге способствует улучшению качества жизни и трудоспособности пациента.

"Рассмотрение врачебной комиссией случаев частого оформления листков нетрудоспособности направлено на защиту здоровья граждан, раннее выявление у них тяжелых заболеваний, которые могут привести к неблагоприятным исходам, а также повышение доступности гражданину необходимых для этого обследований и консультаций иных специалистов, коррекции лечения", - уточняется в сообщении.

Как отметили в Минздраве, полученные данные позволят выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии, и благодаря активным профилактическим мероприятиям возвращать к профессиональной деятельности, работников из так называемой "групп риска" по угрозе развития отдельных заболеваний.

Согласно анализу Социального фонда России, которые приводит пресс-служба Минздрава, указанные изменения коснутся около 1% от общего количества сформированных листков нетрудоспособности в Российской Федерации.