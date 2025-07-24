Затонувшее имущество ранее передали по распоряжению капитании порта "Кавказ" в собственность республики

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края отказал судовладельцу потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера "Волгонефть-239" - компании ЗАО "Волгатранснефть" в оспаривании факта наделения властей Крыма полномочиями по подъему и удалению носовой части судна, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении заявленных требований отказать", - огласила судья резолютивную часть решения.

В ходе судебных разбирательств по гражданскому спору, инициированному ЗАО "Волгатранснефть", оглашалось, что Росприроднадзор отказал компании в рассмотрении документации на проведение работ по подъему носовой части, мотивируя тем, что затонувшее имущество по распоряжению капитании порта "Кавказ" передано в собственность Республики Крым. Бывший собственник судна в таком случае имеет возможность восстановить право на проведение работ при условии, если компенсирует уже понесенные расходы владельцу, которому имущество передано.

Представитель истца заявил в суде ходатайство о предоставлении властями Крыма документации о понесенных расходах. "Устное ходатайство заявителя об обязании Совета министров Республики Крым и Министерства транспорта Республики Крым предоставить документы, подтверждающие их расходы, обеспечить явку отклонить", - огласила решение по заявленному ходатайству судья. Представитель истца сообщил журналистам, что будет оспаривать решение.

Компания-судовладелец потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера "Волгонефть-239" обратилась в суд с иском о признании незаконным отказ капитана порта продлить им срок разработки проектной документации на работы по подъему и удалению носовой части, а также о признании незаконным и отмены требования и.о. капитана морского порта "Кавказ" об удалении носовой части силами региональных властей Республики Крым. Ранее Новороссийская транспортная прокуратура признала в ходе проверки законными действия и. о. капитана морского порта "Кавказ" Евгения Скорченко о вынесении требования об удалении затонувшей носовой части "Волгонефть-239" силами региональных властей Республики Крым, соответствующее решение было приобщено к материалам гражданского спора.

Представитель ответчика - федерального государственного бюджетного учреждения "Администрация морских портов Азовского моря" поясняла, что п. 4 ст. 110 Кодекса торгового мореплавания установлен срок на разработку документации по удалению затонувшего имущества - он не может превышать 2 месяцев. И. о. капитана морского порта "Кавказ" по просьбе судовладельца - ЗАО "Волгатранснефть" неоднократно предоставлял отсрочку на разработку документации, в очередной отсрочке было отказано.