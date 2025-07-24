Его состояние оценивается как стабильное

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Состояние раненого инспектора ДПС при атаке БПЛА на Сочи, в результате которой погибли две женщины и пострадали 11 человек, оценивается как стабильное, средней степени тяжести. У него диагностированы осколочные ранения бедра и обеих голеней, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Врачи ККБ №1 диагностировали у пострадавшего осколочные ранения бедра и обоих голеней. Состояние пациента средней степени тяжести, стабильное. Эвакуацию раненого инспектора, как ранее отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, организовали при первой возможности", - говорится в сообщении.

В ночь на четверг массированной атаке со стороны киевского режима подверглись Сочи и Сириус. В Адлерском районе Сочи упали обломки сбитого беспилотника, погибли две женщины - работники поездной бригады ФПК, которые ехали на машине после рейса. Также в результате атаки пострадали еще 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, его доставили санавиацией в краевую больницу.