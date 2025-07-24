Кабмин за полугодие внес на рассмотрение Госдумы в срок 100% законопроектов

При подготовке законопроектов и нормативных актов правительство России использует цифровую систему мониторинга

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму в срок 100% законопроектов за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Там подчеркнули, что правительство продемонстрировало рекордный уровень исполнительской дисциплины в части подготовки законопроектов по итогам первого полугодия 2025 года и данный показатель непрерывно увеличивался за счет внедрения цифровых инструментов в процесс разработки законодательных инициатив. "100% законопроектов были внесены на рассмотрение в Госдуму в срок по итогам первых шести месяцев 2025 года. В прошлом году данный показатель составлял 99%, в 2023 году - 95%, а в 2022 году - 84%", - сказано в сообщении секретариата.

Как пояснил сам Григоренко, кабмин при подготовке законопроектов и нормативных актов использует цифровую систему мониторинга, которая автоматически отслеживает сроки, фиксирует ответственных и прогнозирует риски неисполнения тех или иных задач.

Как напомнили в секретариате вице-премьера, с 2020 года на площадке аппарата правительства действует информационная система мониторинга ключевых задач кабмина, куда включен отдельный модуль по законопроектам и нормативно правовым актам. "Она позволяет отслеживать количество документов, которые находятся в проработке, их уровень готовности, а также планируемые сроки внесения и подписания. При этом данные обновляются в режиме реального времени, что позволяет правительству оперативно реагировать на риски неисполнения планов", - добавили в секретариате.

Согласно представленным данным, с 2023 года в ней фиксируются изменения сроков подготовки законопроектов и подзаконных актов, что повышает точность планирования. С 2024 года с ее помощью также контролируется процесс предоставления отзывов и заключений правительства на законодательные инициативы депутатов. "В результате сроки подготовки таких документов федеральными министерствами и ведомствами сократились более чем в два раза за последний год", - заключили в секретариате Григоренко.