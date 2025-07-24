Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что учитываются пожелания местных жителей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Благоустройство 14 пешеходных зон запланировано в Подмосковье в этом году. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Благодаря поддержке президента и федерального правительства мы каждый год благоустраиваем большое количество общественных территорий. План на 2025-й - 135 объектов, среди которых 14 пешеходных зон. Это и обновленная площадь в Хотькове, и новый бульвар в Дубне протяженностью 1,1 км, и площадь с фонтаном в Талдоме", - рассказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По его словам, власти стараются создать из этих зон места притяжения для людей всех возрастов. Для этого учитываются пожелания местных жителей.

Отмечается, что Центральная площадь в Хотькове была открыта в июле. На площади появились современные пространства для отдыха, созданы арт-объект и выставка, которая будет меняться со временем. В настоящее время в Дубне завершается благоустройство бульвара, расположенного вдоль Центральной улицы. В конце июля в Талдоме завершится благоустройство площади Карла Маркса. Осенью после благоустройства откроются Каштановая аллея на Парковом проезде в Коломне, пешеходная зона на улице Папивина в Клину и пешеходный маршрут на улице Советская в Кашире.

В пресс-службе добавили, что в этом году также будут благоустроены: сквер 60-летия Победы в Егорьевске, сквер им. Громцева в Дзержинском, пешеходные зоны в Дмитровском городском округе, сентябрь), площадь у ДК "Октябрь" в Дубне, "Сквер им. Пушкина" в Подольске, Яблоневый сквер в Красногорске, площадь в Павловском Посаде, пешеходный маршрут от Фонтанной площади в Богородском городском округе.