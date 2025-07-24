В 2025 году заявки на участие в конкурсе отправили более 16,5 тыс. школьников и студентов, что стало рекордом проекта

СИРИУС /федеральная территория/, 24 июля. /ТАСС/. Аналогов у конкурса научно-технологических проектов Сириуса "Большие вызовы" нет в мире. Об этом журналистам сообщила председатель совета федеральной территории, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева на финальном фестивале проектов в университете "Сириус".

"Мы считаем, что аналогов этой программы в мире нет, потому что в [ее] основе лежит естественно-научное и математическое образование, которое за счет 10-летия деятельности Сириуса увеличивает и дает возможности школьникам еще на уровне обучения в школе выбрать специализацию, которая, нам казалось, была характерна для студента четвертого или пятого курса", - сказала Шмелева.

Она также добавила, что "Большие вызовы" являются национальным достоянием страны, ее достижением и стратегическим ресурсом.

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил успешность программы "Большие вызовы". Часть средств совместного венчурного фонда РФПИ и Сириуса направят на поддержку проектов школьников. "Мы видим актуальные и экономически обоснованные проекты", - пояснил он.

О "Больших вызовах"

Сириус проводит "Большие вызовы" в 10-й раз. По правилам проекта в нем участвуют учащиеся 7-11-х классов и первых курсов колледжей. Молодые исследователи представляют разработки по 12 направлениям - от агропромышленных, космических и нанотехнологий до генетики, биомедицины, когнитивистики и "умного города". В 2025 году заявки на участие в конкурсе отправили более 16,5 тыс. школьников и студентов, что стало рекордом проекта. На заключительный этап "Больших вызовов" прошли порядка 3,3 тыс. человек из разных регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии и Таджикистана.

ТАСС - генеральный информационный партнер "Больших вызовов".