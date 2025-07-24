В перечень внесенных объектов входят такие средневековые родовые башенные комплексы в Джейрахском районе республики, как Лейми, Эгикал, Хамхи, Пялинг

МАГАС, 24 июля. /ТАСС/. Более 40 памятников архитектуры внесли в госреестр недвижимости в Ингушетии, что позволит провести реставрационные работы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов.

"В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 41 объекте культурного наследия регионального значения. Это результат большой работы, проделанной в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина. Внесение этих памятников архитектуры в реестр недвижимости - значимое событие для нашей республики, это обеспечивает правовую защиту объектов и открывает возможности для их реставрации, изучения и популяризации", - написал Калиматов.

По его словам, в перечень внесенных объектов входят такие средневековые родовые башенные комплексы в Джейрахском районе республики, как Лейми, Эгикал, Хамхи, Пялинг.

"В ближайшие годы планируем внести в ЕГРН сведения о границах зон охраны остальных объектов, включая 20 памятников местного значения. Мы сможем сохранить наше богатейшее культурное наследие для будущих поколений, а также создать дополнительные условия для развития туризма и привлечения инвестиций в регион. Для оптимизации процесса будем использовать возможность установления единых охранных зон для целых комплексов, что позволит сократить затраты и ускорить выполнение задач", - добавил глава региона.

Зимой 2023 года в Ингушетии начали реализацию программы, рассчитанной на 10 лет, по развитию горного Джейрахского района. Планируется, что при поддержке благотворительного фонда "Сафмар" за это время в горах отреставрируют средневековые башни и древние храмы, а также будет создана туристическая инфраструктура.

Всего в горной Ингушетии более 5 тыс. древних памятников от эпохи бронзы до позднего Средневековья: башни, замки, склепы, храмы, святилища. Среди наиболее известных памятников - башенные селения Таргим, Хамхи и Эгикал, крупнейший и отлично сохранившийся замок Эрзи, самый древний в РФ христианский храм Тхаба-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, ставший финалистом конкурса "Семь чудес России".